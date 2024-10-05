باتريك جاردنر: تمثيل منتخب مصر لكرة السلة حلم وتحقق

ياسر رشاد - القاهرة - أوضح باتريك جاردنر لاعب كرة السلة الأمريكي والمصري الأصل المحترف بالنادي الأهلي أن تجربته في الدوري المصري هي فريدة من نوعها.



وقال باتريك جاردنر البالغ من العمر 24 عامًا مقابلة صحفية مع Forbes.com، «التزم بالتطور المستمر وأهمية تمثيل تراث بلدي مصر هو ما يشغلني حاليا».



ويستعد جاردنر لموسم 2024-2025، حيث قدم أداء رائع في الموسم المنقضي.

كما ظهر اللاعب بصورة رائعة مع النادي الأهلي في بطولة الدوري الأفريقي لكرة السلة (BAL) ولعب دورًا حاسمًا أثناء مشاركته مع فريق بترو دي لواندا الأندولي في بطولة كأس القارات.



وشارك جاردنر، في دوري الجامعات الأمريكي، وهو لاعب مصري أمريكي، من أم مصرية، واتجه مؤخرا لتمثيل منتخب مصر، في العديد من البولات في الموسم المنقضي.



ويستعد جاردنر الآن للانضمام لفريق لونج ايلاند نتس، بشكل مؤقت وهي التجربة التي تشكل المراحل المبكرة من مشواره كلاعب محترف، على أن يعود بعد ذلك للنادي الأهلي.

ويمنح هذا العقد فرصة قيمة للاعبين للبقاء ضمن منظومة NBA أثناء تنمية مهاراتهم في دوري G. بموجب هذا العقد، يحصل اللاعبون الذين يتركون أنديتهم في NBA ثم ينضمون إلى أندية دوريG الملحقة لمدة 60 يومًا على الأقل على مكافأة مالية كجزء من الاتفاقية.



ويمثل هذا العقد تحديًا كبيرًا بالنسبة لجاردنر الذي قال: «أشعر وكأنني أكثر استعدادًا هذا العام مما كنت عليه العام الماضي لأنني أدخل العام الثاني. أعرف ما ينتظرني، ولكن في الوقت نفسه يجب أن أكون مستعدًا لأي شيء. أعمل على أن أكون في أفضل حال في مشواري، وأن قوم بدوري وأستعد للموسم الكامل بكل ما يحمل من إيجابيات وسلبيات».

و حصل جاردنر على فرصة تمثيل منتخب مصر في تصفيات كأس أمم إفريقيا لكرة السلة. سجل جاردنر متوسط ​​14.3 نقطة و5.3 استحواذ، مما أظهر قدرته على المشاركة كلاعب وسط يبلغ طوله 210 سم.



واسترسل اللاعب خلال حديثة مع الصحيفة وقال عن مشاركته مع منتخب بلده «بصفتي مصريًا، كنت أرغب دائمًا في اللعب للمنتخب المصري، ولكن عندما كبرت، لم أكن أعتقد أبدًا أن هذا يمكن أن يحدث. أدركت أنه حلمي تحقق، واللعب لبلدي وبلد أمي وعائلتي هو شرف حقيقي».