شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعود إلى تدريباته اليوم استعدادا للسوبر المصرى والان مع تفاصيل الخبر

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك تدريباته اليوم السبت استعدادا لبطولة السوبر المصرى الرباعى المقرر إقامته بالإمارات في الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر بمشاركة فرق الأهلى وسيراميكا وبيراميدز.

ويبدأ فريق الزمالك بقيادة مديره الفني البرتغالى جوزيه جوميز الاستعداد لبطولة السوبر اليوم السبت بعد الراحة التي منحها الخواجة للاعبى القلعة البيضاء عقب التتويج ببطولة السوبر الأفريقي على حساب الأهلى بركلات الترجيح.

وأخطر البرتغالى جوزيه جوميز لاعبى الزمالك بالحضور فى الموعد المحدد للتدريب وعدم التأخير استعدادا لبطولة السوبر المحلى،والذى يرغب الخواجة بالتتويج بلقبها،لتثبيت أقدامه فى القلعة البيضاء وتوصيل رسالة للجميع بأن نيل لقب السوبر الأفريقى لم يكن عن طريق الصدفة.