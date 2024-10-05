شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب سيدات الزمالك: نطالب الاتحاد باعتبار الأهلى مهزوما 2-0 بعد مخالفة القانون والان مع تفاصيل الخبر

فجّر عادل حسين المدير الفني لفريق الزمالك للكرة النسائية مفاجأة بتأكيده أن النادى سيتقدم باحتجاج رسمي غدا إلى اتحاد الكرة للمطالبة بنقاط مباراة الأهلى التي جمعت الفريقين عصر اليوم الجمعة بسبب خطأ في تطبيق القانون.

وأكد عادل حسين، خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الأهلى أشرك اللاعبة رودينا عبد الرسول في المباراة رغم تعرضها لعقوبة تأديبية في الموسم الماسى بالإيقاف ثلاث مباريات وقت أن كانت لاعبة في فريق دلفى بسبب اعتدائها على زميلتها يارا صبري في فريق زد.

وأكد المدير الفني لفريق الكرة النسائية أن رودينا عبد الرسول تتبقى لها مباراة واحدة في العقوبة أي قانونيًا، لا يحق لها خوض مباراة الأهلى وبالتالي النادى سيتقدم باحتجاج رسمي غداً السبت في اتحاد الكرة للمطالبة بنقاط مباراة الأهلى واعتباره مهزوماً 2-0.

وحقق فريق الكرة النسائية بالنادى الأهلى، الفوز على الزمالك، بنتيجة 2 - 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على ملعب الزمالك بميت عقبة، فى إطار الأسبوع الأول من بطولة الدوري المصري للسيدات، وتعد هذه المواجهة هي الأولى في تاريخ الكرة النسائية.

سجلت تشارتي روبن لاعبة الأهلى هدفي المارد الأحمر فى شباك الفارس الأبيض، وجاء الهدف الأول فى الدقيقة 43، فيما جاء الهدف الثانى فى الدقيقة 73، وسجلت سبيستيا اكوى لاعبة الزمالك هدف تقليص الفارق فى الدقيقة 92.