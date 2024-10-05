شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب سيدات الزمالك: نطالب الاتحاد باعتبار الأهلى مهزوما 2-0 بعد مخالفة القانون والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الحاجالجمعة، 04 أكتوبر 2024 11:08 م
فجّر عادل حسين المدير الفني لفريق الزمالك للكرة النسائية مفاجأة بتأكيده أن النادى سيتقدم باحتجاج رسمي غدا إلى اتحاد الكرة للمطالبة بنقاط مباراة الأهلى التي جمعت الفريقين عصر اليوم الجمعة بسبب خطأ في تطبيق القانون.
وأكد عادل حسين، خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الأهلى أشرك اللاعبة رودينا عبد الرسول في المباراة رغم تعرضها لعقوبة تأديبية في الموسم الماسى بالإيقاف ثلاث مباريات وقت أن كانت لاعبة في فريق دلفى بسبب اعتدائها على زميلتها يارا صبري في فريق زد.
وأكد المدير الفني لفريق الكرة النسائية أن رودينا عبد الرسول تتبقى لها مباراة واحدة في العقوبة أي قانونيًا، لا يحق لها خوض مباراة الأهلى وبالتالي النادى سيتقدم باحتجاج رسمي غداً السبت في اتحاد الكرة للمطالبة بنقاط مباراة الأهلى واعتباره مهزوماً 2-0.
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