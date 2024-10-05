شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق معسكر منتخب مصر غدا استعدادا لمباراتى موريتانيا بتصفيات أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

ينطلق ظهر غد الاحد معسكر منتخب مصر الاول لكرة القدم بقيادة حسام حسن استعدادا لمباراتي موريتانيا المقرر لهما يومي 11و 15أكتوبر من الشهر الجاري في الجولة الثالثة و الرابعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025 التي تستضيفها المغرب .

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن قائمة المنتخب استعدادا لمباراتي موريتانيا المقرر لهما يومي 11 و15 أكتوبر الجاري في الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025.

وجاءت القائمة كالتالي: "محمد الشناوي، المهدي سليمان، محمد عواد، مصطفى شوبير، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، أحمد رمضان بيكهام، خالد صبحي، محمد حمدي شرف، محمد شحاتة، أحمد نبيل كوكا، أحمد عيد، حمدي فتحي، مروان عطية، ناصر ماهر، أحمد سيد زيزو، نبيل عماد دونجا، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفى فتحى، إبراهيم عادل، مصطفى محمد، أسامة فيصل".

كما طرحت شركة تذكرتي التدابير الخاصة بمباراة منتخب مصر الأول لكرة القدم امام موريتانيا و المحدد لها الساعة مساء 11 اكتوبر الجاري باستاد القاهرة الدولي.