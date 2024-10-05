شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام عيسى: انتقالى لسيراميكا إعارة موسم منفصل عن صفقة أوجولا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف إسلام عيسى لاعب بيراميدز، أن انتقاله إلى سيراميكا على سبيل الإعارة لمدة موسم بعيدا عن الصفقة التبادلية بين بيراميدز وسيراميكا الخاصة بصديق أوجولا.

وقال إسلام عيسى في تصريحات خاصة: "انتقلت إلى سيراميكا لمدة موسم على سبيل الإعارة بعيد عن صفقة انتقال النيجيري صديق أوجولا إلى بيراميدز".



وكان سيراميكا قد وافق على انتقال صديق أوجولا إلى بيراميدز موسم على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء في مقابل الحصول على خدمات الجنوب أفريقي صديق أوجولا ومحمود زلاكا إلى سيراميكا موسما على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء أيضا.



وتعاقد سيراميكا مع محمد صادق قادما من مودرن سبورت، وأيمن موكا قادما من الجونة، والثلاثى يوسف عفيفى ومحمود الزيتى ومحمد عصام من ديروط، وأحمد أشرف وأحمد عابدين ويوسف سيد عبد الحفيظ من الأهلى، محمد أبو العمايم من إنبى، والمهاجم الغانى عمر عبد الرؤوف والجناح الأوغندي عباس كيوني، واستعادة عمرو قلاوة بعد انتهاء إعارته لسموحة، وعبدالله مجدي ومحمود زلاكا وفخرى لاكاى من بيراميدز.