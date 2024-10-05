شكرا لقرائتكم خبر عن حكام مصريين لإدارة مباريات السوبر المصري فى الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

استقر مجلس ادارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام على اسناد بطولة السوبر المصري الرباعي المقرر اقامتها بالامارات في الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الجاري بحكام مصريين والتي تشهد مشاركة الاهلي بصفته بطل الدوري و بيراميدز بطل كأس مصر و سيراميكا بطل الرابطة و الزمالك بعد اختياره من قبل اللجنة المنظمة للبطولة للمشاركة في البطولة .

وتصل فرق الأهلى وسيراميكا وبيراميدز والزمالك إلى الدولة يوم 17 أكتوبر، حيث تقام يوم 18 أكتوبر التدريبات الفرعية، فيما تقام التدريبات الرسمية يوم 19 أكتوبر استعداداً لمباراتى النصف النهائى، وتُجرى الفرق تدريبات فرعية يومى 21 و22 أكتوبر، والتدريبات الرسمية يوم 23 أكتوبر استعداداً لمباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، والمباراة النهائية.

وتستضيف البطولة دولة الإمارات في الفترة من 20 لـ24 أكتوبر الجارى، وتم تحديد يوم الأحد الموافق 20 أكتوبر، موعدا لمباراتى نصف النهائى وجاءت كالتالى :الزمالك وبيراميدز الساعة الرابعة وخمس دقائق مساء على استاد محمد بن زايد، والأهلي وسيراميكا الساعة السابعة مساء على استاد آل نهيان.