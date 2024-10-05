شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك لليوم السابع: سنسدد غرامة أشمبونج الأسبوع المقبل تجنبا لإيقاف القيد والان مع تفاصيل الخبر

قال عمرو أدهم عضو مجلس إدارة نادى الزمالك والمختص بملف القضايا الخارجية، إن غرامة الغانى بنجامين أشمبونج لاعب الفريق الكروى السابق، سيتم سدادها خلال الأسبوع المقبل، تجنباً لإيقاف قيد النادى الأبيض مجددا.

وكشف عضو مجلس إدارة نادى الزمالك خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه لا توجد مشكلة في سداد مستحقات أشمبونج، مؤكداً أن السيولة المالية متوفرة لسداد كل مستحقاته المالية.

ويواجه نادى الزمالك شبح إيقاف القيد مجددا حال عدم تسديده 172 ألف دولار للغانى بنجامين أشيمبونج لاعب الفريق الكروى السابق، وذلك منعاً لصدور قرار جديد من الاتحاد الدولى لكرة القيد "فيفا" بإيقاف قيد النادى الأبيض مرة أخرى.

وكان نادى الزمالك قد تلقى خطابًا من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، يفيد بتغريم النادى 172 ألف دولار بسبب التأخر فى سداد القسط الأخير المستحق للغانى بنجامين أشيمبونج لاعب الفريق الكروى السابق.

وأخطر الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" الزمالك بتغريمه 172 ألف دولار بسبب عدم سداد القسط الأخير لأشيمبونج، وكان مستحق السداد فى شهر أبريل الماضى، إلا أن النادى لم يدفعه.