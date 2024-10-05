شكرا لقرائتكم خبر عن "جلسة تعارف" بين كولر ومحمد رمضان على هامش مران الأهلي اليوم والان مع تفاصيل الخبر

يعقد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي جلسة خاصة على هامش مران اليوم ،الجمعة، مع محمد رمضان المدير الرياضي الذي تم تعيينه في هذا المنصب مؤخراً.

وتُعد جلسة اليوم بمثابة "تعارف" بين الطرفين لأنها المرة الأولى التي يلتقي فيها سوياً ، ويتم خلالها الاتفاق عن بعض التفاصيل الخاصة بالفترة المقبلة ودور محمد رمضان والتجهيز للارتباطات القادمة ويأتي في مقدمتها السوبر المصري الذي سيٌقام في الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الجاري في الامارات مارات ويلعب خلاله الأهلي مع سيراميكا يوم 20 في الدور نصف النهائي وحال تخطي هذا الدور يواجه الفائز من الزمالك وبيراميدز في نهائي البطولة.

وتشارك أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا في السوبر المصري بعد تحقيقها ألقاب الدوري والكأس والرابطة على الترتيب، أما الزمالك، حصل على البطاقة الذهبية.

وتصل فرق الأهلي وسيراميكا وبيراميدز والزمالك إلى الدولة يوم 17 أكتوبر، حيث تقام يوم 18 أكتوبر التدريبات الفرعية، فيما تقام التدريبات الرسمية يوم 19 أكتوبر استعداداً لمباراتي نصف النهائي.

ومن المقرر أن تجري الفرق تدريبات فرعية يومي 21 و22 أكتوبر، والتدريبات الرسمية يوم 23 أكتوبر استعداداً لمباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، والمباراة النهائية.