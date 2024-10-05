شكرا لقرائتكم خبر عن شاهندة المغربى: استمتعت بقمة الكرة النسائية وأحلم بإدارة لقاء الرجال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت شاهندة المغربي حكمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك لكرة النسائية، أنها استمتعت بإدارة المباراة، وأنها كانت جيدة، وتتطلع لإدارة مباراة القمة بين الرجال وقادرة على ذلك.

وقالت شاهندة المغربي، في مداخلة مع الإعلامى إبراهيم عبد الجواد في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "فخورة بإدارة أول مباراة قمة بين الأهلي والزمالك في دوري الكرة النسائية وحابة أشكر محمد فاروق على ثقته ومنحي هذا الشرف".

وأضاف: "مستوى المباراة كانت جيدة وأستمتع جدا بإدارة اللقاء، ودورى الكرة النسائية به أندية قوية مثل وادي دجلة والطيران وغيرها من الفرق".

واختتم: "لدي ثقة كبيرة في قدراتي، وأتمنى أن أقوم بإدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك الرجال".