شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا: الأهلى استأذننا فى جلسة استماع للقندوسى ورفضنا رحيل بيكهام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد معتز البطاوي المدير الرياضي بنادى سيراميكا، أن الأهلي استأذن إدارة سيراميكا في عقد جلسة استماع مع الجزائري أحمد القندوسي لاعب الفريق، بشأن تصريحاته التي أدلى بها.

وقال معتز البطاوي، في مداخلة مع الإعلامى إبراهيم عبد الجواد في برنامج "ملعب أون تايم"المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "علاقتنا بالنادى الأهلي ممتازة وبنشكرهم جدا على دعمنا في الصفقات ووقوفهم بجانبنا وأكبر دليل وجود أحمد القندوسى معنا للموسم الثاني، بالإضافة إلى احمد عابدين ويوسف سيد عبد الحفيظ".

وأضاف: "محمد رمضان استأذن مسئولي سيراميكا لعقد جلسة استماع مع أحمد القندرسي للتحقق من التصريحات التي أدلي بها".

وعن مفاوضات الزمالك مع بيكهام، قال: "الزمالك أجرى اتصالا واحدا فقط يطلب ضم أحمد رمضان بيكهام فردينا إننا في حاجة للاعب ولن نفرط به مثلما حدث الموسم الماضي مع محمد بسام والأهلي، وعلاقتنا قوية مع الزمالك".

وتابع: "فضّلنا رحيل صديق أوجولا إلى بيراميدز وليس الزمالك بسبب ارتفاع العرض المالي، بالإضافة إلى علاقتنا القوية مع بيراميدز الذي وافق على استعارة عبدالله مجدي وإسلام عيسي لشكل منفصل بعيدا عن صفقة أوجولا".