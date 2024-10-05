شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يدرس تثبيت تشكيل الزمالك فى سوبر الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

يدرس البرتغالى جوزيه جوميز تثبيت تشكيل الفريق الكروى الأول الذى بدأ به مباراة السوبر الأفريقى فى مباريات السوبر المحلى بالإمارات لثقته الكبيرة فى المجموعة التى توجدت بلقب السوبر الأفريقى على حساب الأهلى.

وكان الزمالك بدأ فى حراسة المرمى: محمد عواد،خط الدفاع: عمر جابر، حمزة المثلوثي، حسام عبدالمجيد، محمود بنتايك،خط الوسط: نبيل عماد "دونجا"، عبدالله السعيد، ناصر ماهرخط الهجوم،زيزو، سيف الدين الجزيري، مصطفى شلبي.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة بيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المصري، التى تستضيفها الإمارات خلال الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الجارى بتنظيم مشترك بين مجلس أبوظبى والشركة المتحدة للرياضة، وبالتعاون مع الاتحادين الإماراتى والمصرى لكرة القدم.

يلتقى فريق الزمالك في الرابعة وخمس دقائق مساء الأحد 20 أكتوبر الجارى، مع بيراميدز على استاد محمد بن زايد في نصف نهائي كأس السوبر المحلى.

ويخوض فريق الزمالك بطولة السوبر بعد الحصول على الكارت الذهبي، بينما يشارك بيراميدز في البطولة بعد التتويج بكأس مصر، بينما يلتقي الأهلي بطل الدوري مع سيراميكا بطل كأس الرابطة.

ستكون مباراة النهائى تقرر لها يوم الخميس 24 أكتوبر على استاد محمد بن زايد الساعة السابعة مساء، وتقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع على استاد آل نهيان الساعة الرابعة وخمس دقائق.

وتصل فرق الأهلى وسيراميكا وبيراميدز والزمالك إلى الدولة يوم 17 أكتوبر، حيث تقام يوم 18 أكتوبر التدريبات الفرعية، فيما تقام التدريبات الرسمية يوم 19 أكتوبر استعداداً لمباراتى النصف النهائى، وتُجرى الفرق تدريبات فرعية يومى 21 و22 أكتوبر، والتدريبات الرسمية يوم 23 أكتوبر استعداداً لمباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، والمباراة النهائية.