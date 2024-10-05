شكرا لقرائتكم خبر عن نصر أبو الحسن يعقد جلسة مع حمد إبراهيم لتدريب الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد المهندس نصر أبو الحسن رئيس مجلس إدارة الإسماعيلي، جلسة حاليا مع حمد إبراهيم ومصطفى كمال، من أجل الاتفاق على قيادته للإسماعيلي في الموسم الجديد خلفا لإيهاب جلال.

وأجرى مسئولو الإسماعيلي تصويتا من أجل اختيار مدرب الإسماعيلى الجديد، وحسم نصر أبو الحسن اختيار حمد إبراهيم بأفضلية احتساب صوته بصوتين ليرجح كفة حمد إبراهيم.

واستقر حمد إبراهيم نجم الإسماعيلى الأسبق، على استمرار الجهاز المعاون للراحل إيهاب جلال فى جهازه الفنى الجديد بالقلعة الصفراء استعداداً للموسم الجديد.

وكان جهاز إيهاب جلال يضم حمد إبراهيم مدرباً عاماً وأحمد حسام مدرب مساعد ومصطفى كمال مدرب حراس مرمى، وقرر حمد إبراهيم تواجد أحمد حسام فى منصب المدرب العام ومصطفى كمال فى منصب مدرب الحراس، على أن يتم تعيين مدرب جديد فى منصب المدرب المساعد.