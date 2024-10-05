شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفتح ملف مهاجم مالي والجناح الهولندي قبل إغلاق ميركاتو الصيف والان مع تفاصيل الخبر

استقر مسئولو النادي الأهلي على إعادة فتح باب التفاوض مع أكثر من لاعب أجنبي ومصري تمهيداً للتعاقد مع لاعب أو أكثر قبل إغلاق باب القيد نهاية أكتوبر الماضي .

ورغم أن مسئولو القلعة الحمراء سبق وقرروا تأجيل هذا الملف لإنتقالات يناير بناءً على طلب السويسري مارسيل كولر المدير الفني إلا أنهم أستقروا على إعادة فتح هذا الملف بعد خسارة السوبر الأفريقي بسبب رؤية كولر الغير واضحة بشأن هذا الأمر فقد سبق ووافق على ضم بعض اللاعبين ثم رفض إتمام التعاقد معهم رغم اتفاق الأهلي معهم على معظم التفاصيل ، وهو ما حدث مع كلاً من ، الهولندي ديبيس أوسو جناح نادي تشجيانج الصيني والمالي ويبلغ فيلي تراوري مهاجم مازيمبى الكونغولي والفلسطيني عمر فرج الذي أنتقل للزمالك مؤخراً.

وطلب محمد رمضان المدير الرياضي من إدارة الأسكاوتنج ترشيح بعض اللاعبين الأجانب والمصريين للتفاوض معهم خلال الفترة الحالية وبحث ضم أحدهم أو أكثر على أن يكون رأي كولر استشاري فقط وليس إجباري كما كان الحال سابقاً، ويتبقى للأهلي مكان وحيد شاغر في قائمة الأجانب بعد رفع أسم علي معلول من القائمة، ومن الوارد التفاوض مع فيلي تراوري أو ديبيس أوسو للتعاقد مع أحدهم .

ويستعد الاهلى لمواجهة سيراميكا فى الثامنة مساء الاحد 20 أكتوبر على ستاد محمد بن زايد فى الامارات بنصف نهائى بطولة كأس السوبر المحلى.

وتشارك أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا في السوبر المصري بعد تحقيقها ألقاب الدوري والكأس والرابطة على الترتيب، أما الزمالك، حصل على البطاقة الذهبية.

وتصل فرق الأهلي وسيراميكا وبيراميدز والزمالك إلى الدولة يوم 17 أكتوبر، حيث تقام يوم 18 أكتوبر التدريبات الفرعية، فيما تقام التدريبات الرسمية يوم 19 أكتوبر استعداداً لمباراتي نصف النهائي.

ومن المقرر أن تجري الفرق تدريبات فرعية يومي 21 و22 أكتوبر، والتدريبات الرسمية يوم 23 أكتوبر استعداداً لمباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، والمباراة النهائية.