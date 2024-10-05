شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع مرتقب بين الزمالك وجوميز لفتح ملف تجديد رباعى الفريق والان مع تفاصيل الخبر

يترقب مسئولو نادى الزمالك عودة البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للفريق من إجازته لفتح ملف تجديد عقد رباعى الفريق عبد الله السعيد، حمزة المثلوثى، زيزو، نبيل عماد دونجا، خاصة أن الإدارة تتمسك بحسم هذا الملف قبل السوبر المحلى بالإمارات.

وتؤمن إدارة نادى الزمالك بأن رباعى القلعة البيضاء من العناصر والركائز الأساسية في الفريق والتفريط فيهم من المحرمات لديها، ولكن طبقاً للنظام المتبع في النادى، فإن هذا الملف من اختصاصات الجهاز الفني.

كما يسابق مسئولو نادى الزمالك الزمن لتسويق 4 لاعبين قبل باب الانتقالات الصيفية الجارية، والمقرر له 25 أكتوبر الجاري، بعد الحصول على الضوء الأخضر من البرتغالى جوزيه جوميز برحيلهم وعدم الحاجة إلى خدماتهم.

ويأتي على رأس اللاعبين البنينى سامسون أكينيولا الذى يرعب الزمالك فى فسخ التعاقد معه خلال الميركاتو الحالى، ورحيله بالتراضى حتى لا يدخل النادى فى أزمة جديدة، بالإضافة إلى رغبة الزمالك فى التعاقد مع لاعب أجنبى بديلاً لسامسون الذى لم يقدم مستوى جيدا مع الفريق طوال الفترة الماضية.

ويحاول الزمالك التخلص من سامسون بشتى الطرق فى ظل عدم تقديمه المردود الفنى الذى يلبى طموح جماهير القلعة البيضاء، وبعد موافقة البرتغالى جوزيه جوميز الذى منح الإدارة الضوء الأخضر لتسويق اللاعب لعدم قناعته بمستواه.

نفس الحال ينطبق على مهاب ياسر الذى بات خارج حسابات الجهاز الفني، ولم يتم قيده في القائمة الأفريقية للفريق، استعدادا لتسويقه في الانتقالات الصيفية الحالية، وينتظر مسئولو القلعة البيضاء العروض المحلية للاعب لمنحه قرار الرحيل.

يأتي الدور على حسام أشرف الذى يتمسك بالرحيل عن الزمالك والانتقال لأحد فرق الدوري من أجل الحفاظ على حظوظه في المشاركة بشكل اساسي، خاصة أنه أنهى الموسم الماضي وهو ينافس على لقب هداف المسابقة.

حسام أشرف يرغب في الانتقال لناد يضمن فيه المشاركة بصفة أساسية وعدم الاستمرار مع الزمالك في ظل وجوده في الترتيب الرابع وسط مهاجمي الفريق، وهو ما رفضه اللاعب بشكل قاطع، خاصة أنه يرى أنه يستحق أن يتواجد في التشكيلة الأساسية للفريق الأبيض.

ووضع حسام أشرف الزمالك كأولوية وتغاضي عن كافة العروض التي سبق أن تلقاها من مصر وخارج مصر، إلا أن استبعاد اللاعب من مواجهة السوبر الأفريقي وإدراكه بترتيب المهاجمين في الفريق دفعه للتمسك بالرحيل عن النادي.

ويبحث مسئولو نادى الزمالك أيضاً عن خروج سيف فاروق جعفر معاراً على غرار سيد نيمار الذى انتقل مؤخراً إلى البنك الأهلى بعد ابتعاده عن حسابات الجهاز الفني بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز.