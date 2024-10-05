شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يترقب وصول موافقة رسمية بحضور السعة الكاملة لاستاد القاهرة أمام العين والان مع تفاصيل الخبر

يترقب مسئولو النادي الأهلي وصول موافقة رسمية من الجهات الأمنية بحضور السعة الكاملة لاستاد القاهرة في مباراة العين الإماراتي المقرر لها يوم 29 أكتوبر الجاري في بطولة كأس العالم للأندية أنتر كونتيننتال ، حيث أرسل الأهلي خطاباً رسمياً للجهات المعنية يطلب حضور السعة الكاملة للإستاد بناءً على خطاب من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" طلب فيه الأخير حضور السعة الكاملة في مباراة العين من أجل إنجاحها باعتبارها مرحلة هامة في النسخة الأولى من بطولة الإنتركونتيننتال.

وشارك طاقم إداري من النادي ترأسه خالد مرتجي، أمين الصندوق وبحضور سعد شلبي، المدير التنفيذي، ظهر أول أمس ،الخميس، في اجتماع تنسيقي مع مسئولي الاتحاد الدولي لكرة القدم ‏‏«فيفا» عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لمناقشة كافة الترتيبات الخاصة بمباراة الأهلي ‏والعين.

وخلال الاجتماع تمت مناقشة كافة الأمور التنظيمية الخاصة بمباراة العين، وموعد وصول الفريقين لملعب المباراة، والزي الخاص بكل فريق، والأماكن ‏المخصصة لوفد «فيفا»، وكذلك لمسئولي الفريقين داخل الإستاد والحضور الجماهيري والحقوق التجارية الخاصة ‏بالمباراة ، وأكد خالد مرتجي على استجابة الأهلي لكافة الطلبات التي قدمها نادي ‏العين ؛ في ظل العلاقات الوطيدة التي تربط الأهلي بأشقائه الأندية الإماراتية، فضلًا عن أواصر الأخوة ‏التي تجمع الشعبين المصري والإماراتي.‏

وشدد مرتجي على تسخير كافة إمكانات الأهلي لخروج المباراة ‏ بالشكل الذي يليق بمكانة النادي، ويرسخ الثقة الكبيرة من ‏مسئولي الاتحاد الدولي لكرة القدم للأهلي في تنظيم كافة الفعاليات على ‏المستويات الدولية.

وبحث الأهلي مع فيفا عدة أمور خاصة بهذه المباراة المرتقبة يأتي في مقدمتها ، اللائحة المالية حيث سيحصل الفائز في هذه المباراة على مليوني دولار فيما يحصل الخاسر على مليون دولار ، كما سيتسلّم الفائز كأس بطل الافروآسيوية ، بخلاف الحضور الجماهيري حيث طلب الاتحاد الدولي حضور السعة الكاملة لإستاد القاهرة من أجل ضمان نجاح هذه المباراة في البطولة التي تُقام للمرة الأولى

ويستعد الاهلى لمواجهة سيراميكا فى الثامنة مساء الاحد 20 أكتوبر على ستاد محمد بن زايد فى الامارات بنصف نهائى بطولة كأس السوبر المحلى.

وتشارك أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا في السوبر المصري بعد تحقيقها ألقاب الدوري والكأس والرابطة على الترتيب، أما الزمالك، حصل على البطاقة الذهبية.

وتصل فرق الأهلي وسيراميكا وبيراميدز والزمالك إلى الدولة يوم 17 أكتوبر، حيث تقام يوم 18 أكتوبر التدريبات الفرعية، فيما تقام التدريبات الرسمية يوم 19 أكتوبر استعداداً لمباراتي نصف النهائي.

ومن المقرر أن تجري الفرق تدريبات فرعية يومي 21 و22 أكتوبر، والتدريبات الرسمية يوم 23 أكتوبر استعداداً لمباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، والمباراة النهائية.