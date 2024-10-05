شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من وكالة القندوسى بعد إحالته للشئون القانونية فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

أصدرت وكالة أحمد قندوسى لاعب الأهلى المعار إلى سيراميكا، بياناً عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، بعد تحويله للتحقيق من مسئولي النادى الأحمر.

وكان القندوسي قد أكد أن سبب فشل انتقال مواطنه زين الدين بلعيد للأهلي، رغبة الأهلي في إتمام الصفقة عن طريق أحد وكلاء اللاعبين وليس وكيل اللاعب الجزائري.

وكشفت الوكالة، في بيان رسمي لها عبر منصة التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "نود أن نوضح أن التصريحات التي نسبت إلى ممثلنا طلال ربيع مؤخرا، بخصوص تصريحات أحمد قندوسي، ليست صحيحة، ولم يدل بأي تصريح في هذا الشأن، لاعبنا أحمد قندوسي محترف، ويحظى بكامل التقدير والاحترام، وأي قرارات أو مواقف تتعلق به تتم في إطار التعاون والاحترام المتبادل، كما نود أن نشير إلى أن هذه الفترة قد تشهد انتشار بعض الشائعات والمعلومات غير الدقيقة".

وتابعت الوكالة: "نرجو من الجميع عدم الانسياق وراء الأخبار غير الموثوقة، وكل ما يتعلق باللاعب ستجري مناقشته وإعلانه بالشكل المناسب، وعبر القنوات الرسمية".

وقرر محمد رمضان، المدير الرياضي للنادي الأهلي، إحالة تصريحات أحمد قندوسي لاعب الأهلي المعار إلى سيراميكا إلى الشئون القانونية بالنادي، ومخاطبة ناديه الحالي لاستدعاء اللاعب للإدلاء بأقواله بخصوص ما صدر عنه.