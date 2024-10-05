شكرا لقرائتكم خبر عن شادى محمد يرد على طلب الزمالك اعتبار الأهلى مهزوما فى مباراة الكرة النسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر شادي محمد رئيس جهاز الكرة النسائية بالنادى الأهلي، عن سعادته بفوز سيدات الأهلي بقمة الكرة النسائية أمام الزمالك فى الجولة الأولى من دوري الكرة النسائية.

وقال شادي محمد، فى مداخلة مع الإعلامى إبراهيم عبد الجواد في برنامج "ملعب أون تايم"المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "أشكر مسئولي الزمالك على حفاوة الاستقبال في مباراة القمة بدوري الكرة النسائية، ووفروا كل شيء احتجنا له".

وأضاف: "تحدثت مع اللاعبات قبل المباراة فقلت لهم إن هذه المباراة ستكون تاريخية لأنها الأولى، فلا بد أن نحقق الفوز من أجل البداية القوية، ومواجهة وادي دجلة ستكون صعبة للأهلي، وطلبت من اللاعبات الفرح اليوم وغلق الصفحة من الغد للاستعداد بشكل قوي لهذه المباراة، نظرا للخبرات الكبيرة لدى هذا الفريق".

واختتم: "جمعنا هذا الفريق من 4 أشهر وليس من سنتين كما قال مدرب الزمالك، والأهلي دائما يسير بشكل منظم وبسستم واحد، وأرسلنا خطاب لاتحاد الكرة نستفسر عن موقف اللاعبات الجدد ورد الاتحاد أنهن متاحات للعب ولا يوجد أي إيقاف".