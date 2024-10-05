شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يستأنف تدريباته اليوم بعد راحة 24 ساعة بسبب أزمة المدير الفنى والان مع تفاصيل الخبر

يستأنف فريق الإسماعيلى اليوم السبت تدريباته على ملعبه استعداداً للموسم الجديد بعدما منح أشرف خضر المدير الفنى المؤقت للفريق لاعبيه راحة أمس من التدريبات انتظاراً لوضوح الرؤية فيما يتعلق بأزمة المدير الفنى لفريق الكرة.

وقرر أشرف خضر الغاء ودية الإسماعيلى مع الهدى السعودى الخميس الماضى بسبب تضارب القرارات فيما يتعلق بالمدير الفنى.

وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365":"صوت المهندس نصر أبو الحسن رئيس النادى هو السبب فى التراجع عن قرار تعيين شوقى غريب والموافقة على تعيين حمد إبراهيم مديراً فنياً".

وتابع المصدر:"خلال الاجتماع الاخير لمجلس الاسماعيلى وفى أثناء التصويت على قرار المدير الفنى الجديد لفريق الكرة إختار نصر أبو الحسن ومصطفى شلة وأحمد عبد الرحمن وأحمد فهيم تعيين حمد إبراهيم بينما اختار فرج عمران ومحسن عبد المسيح وشوقى عوض ومحمد جمال تعيين شوقى غريب ، وبعد تساوى الاصوات تم اختيار حمد إبراهيم لان صوت رئيس النادى يساوى صوتين".

اقترب حمد إبراهيم والجهاز المعاون للراحل إيهاب جلال، من القيادة الفنية للإسماعيلى في الموسم الجديد، بعدما ابتعد شوقى غريب عن الصورة على الرغم من إعلان النادى عن تعيينه.

وكان من المقرر أن يوقع شوقى غريب على عقود تدريب الإسماعيلى الاربعاء وتواجد المدرب في الإسماعيلية من أجل الاجتماع مع المهندس نصر أبو الحسن، لكن الأخير لم يحضر مما جعل شوقى غريب يغادر الإسماعيلية دون توقيع العقود، وحاول بعض المسئولين حل الأزمة لكنها لم تكتمل.

وأصبح الاتجاه حاليا داخل مجلس إدارة الإسماعيلى منح حمد إبراهيم وجهاز إيهاب جلال الفرصة في قيادة الفريق في الموسم الجديد، خاصة في ظل رفض الاتحاد الدولى رفع القيد عن الإسماعيلى في الفترتين القادمتين لسوء السلوك الرياضى مع اللاعبين، فأصبح الوضع يحتاج لمدرب يعرف قدرات اللاعبين المتواجدين والناشئين لذلك فإن تعيين حمد إبراهيم أصبح الأقرب.

وتلقى مجلس الإسماعيلي برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، صدمة قوية بعدما رفص الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" استئنافه على قرار إيقاف القيد، ليتأكد رسميا حرمان الدراويش من قيد لاعبين جدد هذا الموسم.

وكان الاتحاد الدولي قرر إيقاف قيد الإسماعيلي لمدة فترتين بسبب التعامل غير الرياضي مع اللاعبين في عدم دفع مستحقاتهم، وقدم الإسماعيلي استئناف على هذا القرار إلا أنه قوبل بالرفض ليتأزم موقف الدراويش.

وبهذا القرار يكون الإسماعيلي غير قادر على تسجيل لاعبين هذا الصيف والانتقالات الشتوية المقبلة، على الرغم من حصول الدراويش علي توقيع أكثر من لاعب.