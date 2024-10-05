7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الجمعة 4-10-2024

شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 4-10-2024 العديد من الأحداث المهمة، وعلى رأسها تأكيد محمود حمدى الونش مدافع فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، جاهزيته للعودة للمشاركة فى مباريات فريقه.

الونش يؤكد جاهزيته للعودة لمباريات الزمالك بعد السفر إلى ألمانيا

أكد محمود حمدى الونش مدافع فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، جاهزيته للعودة للمشاركة فى مباريات فريقه، بعد السفر إلى ألمانيا من أجل الخضوع للفحوصات الطبية الأخيرة على جراحة الرباط الصليبى التى خضع لها.