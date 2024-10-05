شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الجمعة 4-10-2024 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الحاجالجمعة، 04 أكتوبر 2024 11:30 م
شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 4-10-2024 العديد من الأحداث المهمة، وعلى رأسها تأكيد محمود حمدى الونش مدافع فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، جاهزيته للعودة للمشاركة فى مباريات فريقه.
الونش يؤكد جاهزيته للعودة لمباريات الزمالك بعد السفر إلى ألمانيا
أكد محمود حمدى الونش مدافع فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، جاهزيته للعودة للمشاركة فى مباريات فريقه، بعد السفر إلى ألمانيا من أجل الخضوع للفحوصات الطبية الأخيرة على جراحة الرباط الصليبى التى خضع لها.
تسببت الغيابات فى تأخر انطلاق معسكر فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، بتركيا، بعدما كان من المقرر أن تتوجه بعثة الفريق اليوم، الجمعة إلى مدينة بوردور التركية لإقامة معسكر إعداد مغلق.
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