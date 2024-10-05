شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة التخطيط بالأهلى تحضر مران الفريق لتحفيز اللاعبين بعد خسارة السوبر الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

تحضر لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي مران الفريق غداً، السبت، من أجل تحفيز اللاعبين والشد من أزرهم لتجاوز "صدمة" خسارة بطولة السوبر الأفريقي مؤخراً أمام الزمالك بركلات الجزاء الترجيحية.

ويستأنف الأهلي تدريباته غداً، السبت، بعد راحة سلبية حصل عليها الفريق عقب بطولة السوبر الأفريقي ويخوض الفريق تدريبات غداً بدون لاعبيه الدوليين بسبب الأجندة الدولية التي يخوض خلالها منتخب مصر مباراتي موريتانيا يومي 11 و15 أكتوبر الجاري في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا (المغرب 2025).

وعلم ”الخليج 365” أن لجنة التخطيط التي يترأسها مختار مختار، وتضم في عضويتها كلاً من زكريا ناصف وحسام غالي ستحضر مران الغد رفقة رئيس النادي، كما سيتواجد محمد رمضان الذي تم تعيينه مؤخراً مديراً رياضياً للنادي بصلاحيات مدير كرة.

وترغب لجنة التخطيط في دعم الفريق قبل الارتباطات المقبلة، والتأكيد على ضرورة "نسيان" خسارة السوبر الأفريقي لكن لا بد من التعلّم من الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون أمام الزمالك، أهمها الغرور من أجل عدم تكرار هذه الأخطاء.

ويستعد الاهلى لمواجهة سيراميكا فى الثامنة مساء الأحد 20 أكتوبر على استاد محمد بن زايد فى الإمارات بنصف نهائى بطولة كأس السوبر المحلى، وتشارك أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا فى السوبر المصرى بعد تحقيقها ألقاب الدورى والكأس والرابطة على الترتيب، أما الزمالك، حصل على البطاقة الذهبية.

وتصل فرق الأهلى وسيراميكا وبيراميدز والزمالك إلى الدولة يوم 17 أكتوبر، حيث تقام يوم 18 أكتوبر التدريبات الفرعية، فيما تقام التدريبات الرسمية يوم 19 أكتوبر استعداداً لمباراتى نصف النهائي.

ومن المقرر أن تجرى الفرق تدريبات فرعية يومى 21 و22 أكتوبر، والتدريبات الرسمية يوم 23 أكتوبر استعداداً لمباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، والمباراة النهائية.