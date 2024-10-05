شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يحسم مصير وديات الأهلى فى جلسة اليوم استعدادا للسوبر المحلى والان مع تفاصيل الخبر

يعقد السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الأهلى، جلسة مع جهازه المعاون على هامش عودة المارد الأحمر لتدريباته على استاد مختار التتش، السبت، يناقش خلالها برنامج استعدادات الأهلى لمواجهة سيراميكا بالسوبر المحلى.

يستعد الاهلى لمواجهة سيراميكا فى الثامنة مساء الأحد 20 أكتوبر على استاد محمد بن زايد فى الأمارات بنصف نهائى بطولة كأس السوبر المحلى.

ويحسم كولر بالتشاور مع جهازه المعاون قرار خوض مباراتين وديتين لتجهيز لاعبيه فنياً وبدنياً قبل خوض منافسات بطولة السوبر.

وتشارك أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا فى السوبر المصرى بعد تحقيقها ألقاب الدورى والكأس والرابطة على الترتيب، أما الزمالك فقد حصل على البطاقة الذهبية.

وتصل فرق الأهلى وسيراميكا وبيراميدز والزمالك إلى الدولة يوم 17 أكتوبر، حيث تقام يوم 18 أكتوبر التدريبات الفرعية، فيما تقام التدريبات الرسمية يوم 19 أكتوبر استعداداً لمباراتى نصف النهائي.

ومن المقرر أن تجرى الفرق تدريبات فرعية يومى 21 و22 أكتوبر، والتدريبات الرسمية يوم 23 أكتوبر استعداداً لمباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، والمباراة النهائية.