شكرا لقرائتكم خبر عن حجازى آخرهم.. 4 لاعبين خرجوا من جنة المنتخب بسبب الدكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفني للمنتخب الوطني، بقيادة حسام حسن، ملف عودة أحمد حجازى لصفوف المنتخب الفترة المقبلة بداعى كبر سنه، بجانب وجود أكثر من لاعب فى مركزه يؤدون حاليا بشكل مميز.

وخرج أحمد حجازى من معسكر منتخب مصر الأخير ولم يسافر مع المنتخب إلى بوتسوانا؛ بسبب غضبه من الجلوس على دكة البدلاء فى مباراة الرأس الأخضر فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا ومشاركة حمدى فتحى بدلا منه، ليخرج من جنة منتخب مصر.

وهناك أكثر من لاعب خرجوا من جنة المنتخب فى فترات سابقة بسبب رفض الدكة والجلوس احتياطيا، نرصدهم فى السطور التالية:

طارق حامد

رفض طارق حامد لاعب ضمك السعودى حاليا، قرار روى فيتوريا المدير الفنى السابق للمنتخب بالجلوس احتياطيا كما رفض المشاركة فى مران المستبعدين بعد إحدى المباريات الرسمية، ليقرر بعدها اعتزال اللعب دوليا.

عصام الحضرى

كانت مشاركة محمد الشناوى فى مونديال روسيا 2018 أساسيا على حساب عصام الحضرى، سببا رئيسيا فى اعتزال الحضرى اللعب دوليا وتوتر علاقته بأحمد ناجى مدرب حراس المنتخب ليتم بعدها خروجه من حسابات المنتخب.

باسم مرسى

قرر هيكتور كوبر المدير الفنى الأسبق لمنتخب مصر فى وقت سابق استبعاد باسم مرسى من حساباته نهائيا، بسبب اعتراضه على الاستبدال والخروج من إحدى المباريات ليقوم بركل زجاجة المياة أثناء الخروج وكان ذلك كفيلا من وجهة نظر كوبر بابعاد مهاجم الزمالك حينئذ.

رمضان صبحى

استبعد كوبر أيضا رمضان صبحى لاعب بيراميدز الحالى، من حساباته فترة طويلة أثناء تدريب المنتخب؛ بسبب اعتراضه على عدم المشاركة أساسيا قبل أن يعود اللاعب لحساباته مجددا بعد اعتذاره بفترة طويلة.