شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى القادمة أمام سيراميكا ببطولة السوبر المصري والان مع تفاصيل الخبر

تشارك أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا في السوبر المصري بعد تحقيقها ألقاب الدوري والكأس والرابطة على الترتيب، أما الزمالك، حصل على البطاقة الذهبية.

تستضيف دولة الإمارات، نسخة جديدة من كأس السوبر المصري، ولكن بنظام جديد، بمشاركة أربعة فرق للمرة الأولى في التاريخ.



وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم، تغيير نظام كأس السوبر المصري، لتقام بنظام البطولة المجمعة، بدلًا من أن تكون مباراة واحدة، بداية من سوبر موسم 2023-2024.

وتصل فرق الأهلي وسيراميكا وبيراميدز والزمالك إلى الدولة يوم 17 أكتوبر، حيث تقام يوم 18 أكتوبر التدريبات الفرعية، فيما تقام التدريبات الرسمية يوم 19 أكتوبر استعداداً لمباراتي نصف النهائي.



ومن المقرر أن تجري الفرق تدريبات فرعية يومي 21 و22 أكتوبر، والتدريبات الرسمية يوم 23 أكتوبر استعداداً لمباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، والمباراة النهائية.

موعد مباراة الاهلى القادمة أمام سيراميكا في السوبر المصري



وفي النسخة المرتقبة، يلتقي يوم الأحد الموافق 20 أكتوبر على استاد محمد بن زايد فريقا الأهلي وسيراميكا الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر.



ويلتقي يوم الخميس 24 أكتوبر الفائزان من المباراتين في النهائي على استاد محمد بن زايد الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وتقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع على استاد آل نهيان الساعة 04:05 مساءً بتوقيت مصر.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلى وسيراميكا بالسوبر المصري

من المنتظر أن يتم نقل بطولة السوبر المصري على قنوات، أبوظبي الرياضية، و أون تايم سبورت بشكل حصري.