شكرا لقرائتكم خبر عن 9 تصريحات من محمد رمضان قبل الظهور فى المنصب الجديد بالأهلى.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

أطلق محمد رمضان المدير الرياضى للنادى الاهلى عدة تصريحات قبل الظهور الأول فى منصبه الجديد بالقلعة الحمراء.

وقررت لجنة التخطيط بالنادى الأهلى تعيين محمد رمضان مديرًا رياضيًّا، وله اختصاصات مدير الكرة، وفي ذات الوقت مشرفًا على إدارة الإسكاوتنج وإدارة التعاقدات، لمعاونة الجهاز الفني وتوفير احتياجاته على النحو الأمثل. وقدم محمد رمضان استقالته من لجنة التخطيط.

تحدث محمد رمضان عن أدواره في منصبه الجديد كمدير رياضي للنادي الأهلي، والفارق بين اختصاصاته ومهام المدير الفني السويسري مارسيل كولر.

وقال محمد رمضان، في تصريحات تليفزيونية: "أصل إلى هذا المنصب في وقت صعب لكن الفريق ومديره الفني الحالي حققوا نتائج مميزة مؤخرا ولا نريد أن نبخس حقهم".

وأضاف: "منصب المدير الرياضي موجود في الأندية الأوروبية منذ سنوات عديدة لكن أدواره تختلف من ناد لآخر على حسب أهداف النادي وموقفه من المنافسة على الألقاب".

وتابع: "في النادي الأهلي سيكون عملي بعيدا عن قطاع الناشئين وسأكون مختصا بالتعامل مع الفريق الأول واستكشاف المواهب والتعاقدات بالتعاون مع المدير الفني، بمجرد اتفاقي مع المدير الفني والموافقة على اللاعب المعروض على النادي يتم التعاقد فورا، أحصل على هذه الصلاحيات نيابة عن رئيس النادي".

واستطرد: "هل يحدث تضارب في الاختصاصات مع مارسيل كولر؟ كولر هو المسؤول بالكامل عما يحدث في الملعب والأمور الفنية ولا علاقة لي بها، وهناك لائحة أنا مسؤول عن تطبيقها أن يكون هناك عدل بين اللاعبين وعدم وجود تفرقة وفصل المشاعر عن العمل".

وأردف: "كولر تم إبلاغه بتعييني مديرا رياضيا للنادي قبل الإعلان الرسمي، من الممكن أن تكون خسارة السوبر الأفريقي قد عجّلت بتعييني لكن الأهلي ناد كبير ولا يتخذ قرارا عاجلا بناء على نتيجة مباراة، حتى الآن لم يحدث تواصل مع كولر، أنتظر عودته من السفر يوم السبت".

يستعد الاهلى لمواجهة سيراميكا فى الثامنة مساء الأحد 20 أكتوبر على استاد محمد بن زايد فى الامارات بنصف نهائى بطولة كأس السوبر المحلى.

وتشارك أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا فى السوبر المصرى بعد تحقيقها ألقاب الدورى والكأس والرابطة على الترتيب، أما الزمالك، حصل على البطاقة الذهبية.

وتصل فرق الأهلى وسيراميكا وبيراميدز والزمالك إلى الدولة يوم 17 أكتوبر، حيث تقام يوم 18 أكتوبر التدريبات الفرعية، فيما تقام التدريبات الرسمية يوم 19 أكتوبر استعداداً لمباراتى نصف النهائي.



ومن المقرر أن تجرى الفرق تدريبات فرعية يومى 21 و22 أكتوبر، والتدريبات الرسمية يوم 23 أكتوبر استعداداً لمباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، والمباراة النهائية.