شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو: فيستون ماييلى فضل بيراميدز على الزمالك.. ورشحت القندوسى للأبيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك والمنتخب السابق، أنه تفاوض مع الكونغولي فيستون ماييلي مهاجم بيراميدز للانتقال إلى الزمالك بشكل مباشر قبل انتقاله لبيراميدز، ولكنه فضل الفريق السماوى عن الزمالك.

وقال أحمد حسام ميدو، في مداخلة مع الإعلامى إبراهيم عبد الجواد في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "أحمد القندوسى وضع نفسه في مأزق كبير بعد حديثه وتصريحاته ضد الأهلي، لأن الأهلي هو من يمتلك عقد القندوسى، وأحيي الأهلي على سرعة اتخاذ الإجراءات والرد على التصريحات بعمل تحقيق".

وأضاف: "أنا أول من رشح أحمد القندوسى للزمالك أثناء لعبه في وفاق سطيف، واتصلت بأمير مرتضى، وقلت له اللاعب ده لازم يكون موجود في الزمالك، وبعد مباراته أمام الأهلي كلمت أمير تاني عليه وبدأت المفاوضات ثم انتقل إلى الأهلي".

واختتم: "تحدثت مع الكونغولي فيستون ماييلي للانتقال إلى الزمالك، وبدأت أشرح له قيمة الزمالك فرد قائلا أنا هروح بيراميدز لأنني أحتاج لفريق لا يؤخر لي راتبي لدي عائلة، وفضّل بيراميدز بسبب القضايا التي كانت على الزمالك، ولو تكرر الأمر حاليا لاختار الزمالك بسبب الاستقرار حاليا".