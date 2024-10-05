اعترف ولكن.. التفاصيل الكاملة لحبس شقيق لاعب الزمالك السابق في قضية جنسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد خيري:

أزمة كبرى يتعرض لها أحمد ياسر المحمدي، شقيق حسين ياسر المحمدي لاعب نادي الزمالك السابق، بعدما تم إلقاء القبض عليه ومحكمته.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على أحمد ياسر المحمدي، بتهمة الاعتداء على فتاة، وقررت نيابة وسط القاهرة الكلية، إحالته إلى المحاكمة الجنائية.

التحقيقات كشفت أن اللاعب متهم في قضية التعدي على فتاة، وعقب تقديم البلاغ منها تم التحقيق معه بواسطة جهات التحقيق التي أخلت سبيله حتى يتم توقيع الكشف الطبي عليها وبيان صحة أقوالها والاتهام الموجه من عدمه.

وأوضحت التحقيقات، أن المتهم تم القبض عليه في شرم الشيخ، والتحفظ عليه بقسم عابدين، وتحرر المحضر في قسم عابدين، وقال اللاعب إنه على علاقة بالفتاة التي تقدمت بالبلاغ، وإنه لم يتعد عليها، ولكن الأمر كان بموافقتها ورضاها، على عكس أقوالها التي اتهمته باستدراجها إلى شقته.

وحجزت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة أحمد ياسر المحمدي، في اتهامه بالتعدي على فتاة أجنبية في دولة قطر للدور الثاني بأكتوبر، للنطق بالحكم.

ويعد أحمد ياسر المحمدي من مواليد 17 مايو 1994، ويبلغ من العمر 30 عاما، ومارس لعبة كرة القدم من داخل أكاديمية أسباير في قطر، قبل الانتقال إلى صفوف لخويا القطري في عام 2011، ولعب مؤخرا في صفوف الريان القطري.

وشارك أحمد ياسر المحمدي، مع منتخب مصر للشباب في عام 2011 تحت قيادة محمد عمر المدير الفني للفريق في ذلك الوقت، خلال الاستعداد للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا للشباب برواندا، قبل أن يتجه لتمثيل المنتخب القطري.

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