ستوري نجوم كرة القدم.. 20 صورة لحفل خطوبة مصطفى شوبير.. ومباراة سيدات الأهلي والزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - شارك نجوم كرة القدم المحلية متابعيهم عدد من المنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر لاعب الأهلي، مصطفى شوبير، عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستجرام" صور من خطوبته على فتاة تُدعى جنا حلمي، والتي أعلن عنها يوم الجمعة.

وشهد أمس الجمعة، أول مباراة في التاريخ بين سيدات الأهلي والزمالك والتي فاز بها المارد الأحمر، بعد تكوين الثنائي فريق نسائي بسبب فرض الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" هذا القرار على الفرق المشاركة في البطولات الأفريقية.

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