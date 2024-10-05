وفاة إيهاب جلال.. من وعكته الصحية لعزاء شعبي في الإسماعيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

شهد سبتمبر المنصرم العديد من الأحداث لعل أبرزها تعرض المدير الفني الراحل لمنتخب مصر والإسماعيلي إيهاب جلال في أول أيام الشهر.

البداية كانت بإعلان نادي الإسماعيلي عبر بيان مُقتضب تعرض مدربه إيهاب جلال لوعكة صحية استدعت نقله إلى المستشفى دون الكشف عن أي تفاصيل خاصة بالوعكة.

وأوضح مصدر بالنادي الإسماعيلي في تصريحات خاصة لمصراوي حينها أن المدرب الراحل صاحب الـ 57 عاماُ قد تعرض لإصابة بجلطة.

عمرو بركات، لاعب الأهلي السابق، وزوج ابنة إيهاب جلال، تطورات الحالية الطبية لمدرب الإسماعيلي، كشف لمصراوي حينها إن الجهاز الطبي يقوم بعمليات الإفاقة للمدرب الراحل ولكن دون أي تطور، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا

وهو الأمر الذي دفع أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لتوجيه اللجنة الطبية العليا لرعاية الرياضيين بالوزارة، على متابعة اللازم نحو أي متطلبات تحتاج إليها حالة الكابتن إيهاب جلال.

وخرج حمد إبراهيم المدرب المساعد لفريق الإسماعيلي، عن الحالة الصحية لإيهاب جلال مدرب الفريق، مطالبا وسائل الإعلام بتحري الدقة بشأن أخباره لدخول أسرته ووالدته في حالة سيئة نفسية مما يتردد.

وظلّ المدرب الراحل راقدًا بالمستشفى حتى تُوفيّ يوم 11 سبتمبر.

حمد إبراهيم خرج بعد الوفاة في تصريحات لقناة صدى البلد قائلاً: "إيهاب جلال كان مثل الملاك ولم يخرج منه أي لفظ غير لائق، ورفض الرد على التجاوزات في حقه، كما أنه تعرض لظلم كبير وستُكشف قهرته في وقت ما، لن أتحدث حاليا لكنه تعرض لظلم كبير جدا وقت منتخب مصر"، للاطلاع على التصريحات كاملة.. اضغط هنا

الأمر الذي أكده عمرو بركات بقوله في تصريحات لبرنامج "يا مساء الأنوار" المذاع عبر MBC مصر: "إيهاب جلال تعرض لضغوط قوية من قبل الجماهير خلال الموسم الماضي، وما حدث له أمر طبيعي كونه يتولى المهمة الفنية لأشهر الأندية الجماهيرية في مصر"

وشُيّع جثمان إيهاب جلال من مسجد حسن الشربتلي بمنطقة التجمع الخامس بحضور أسرته ونجوم الرياضة المصرية، كما نقلت حافلة نادي الإسماعيلي لاعبي الفريق الحالين والقدامى وعمال النادي إلى القاهرة لحضور الجنازة قبل أن يُنظم نادي الإسماعيلي يوم 15 سبتمبر عزاءً شعبيًا لمدربه الراحل.

وقرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، قبل ذلك تكريم الراحل إيهاب جلال المدير الفني السابق للفريق، بإطلاق اسمه على أحد منشأت النادي.

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