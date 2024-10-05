"مصيبة سودة".. تعليق صادم لمجدي عبد الغني على زواج أكرم توفيق للمرة الثانية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أبدى لاعب الأهلي السابق مجدي عبدالغني رأيه في الزيجة الثانية للاعب القلعة الحمراء الحالي أكرم توفيق.

وردّ عبدالغني، على مقدمة برنامج "كلام الناس" على قناة إم بي سي مصر، على رأيه في زواج أكرم توفيق للمرة الثانية بقوله:"لو اتجوز اثنين وهو لاعب كرة تبقى مصيبة سوداء لو بيلعب كورة ومتجوز اثنين مش هتلاقيه بعد سنة".

ويرى لاعب الأهلي السابق أن الأفضل أن يتزوج أكرم توفيق أو لاعب الكرة للمرة الثانية عند اعتزاله للكرة، قائلاً:"لو هو متجوز اثنين هيبطل على 28 أو 29 سنة".

وأتم عبدالغني تصريحاته بقوله:"هو أنا بلعب كورة عشان أتجوز"، فيما ردّ على مقدمة البرنامج عما إذا كان تزوج قبل أو بعد اعتزال الكرة قائلاً:"اتجوزت وأنا لاعب كرة".

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