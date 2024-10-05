الامارات | فريق الإمارات للدراجات يتصدر سباق «كرو» الكرواتي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق دراج فريق الإمارات براندون ماكنولتي، أول من أمس، فوزه الثامن هذا العام على مسار مشبع بمياه الأمطار في المرحلة الثالثة من سباق كرو في كرواتيا.

وأظهر الدراج (الأميركي) مهاراته وعزيمته عندما انطلق على بعد 41 كم من خط النهاية، حيث انضم إليه في البداية كيم هايدوك من فريق إينيوس قبل أن ينفصل عنه ويحقق تقدماً يزيد على دقيقة على مجموعة المتسابقين الرئيسة.

ونظراً للرياح القوية وإغلاق الطرق، تم نقل نقطة انطلاق المرحلة من أوتوشاك إلى نوفي فينودولسكي، ما جعل المرحلة أقصر بمقدار 64.5 كم عما خطط له في البداية، وتم تسجيل الوقت للتصنيف العام عند مدخل مسار النهاية، على بعد 11.5 كم من خط النهاية.

واحتل الدراج إيغور أرييتا المركز الثاني بفارق 34 ثانية، ليحقق لفريق الإمارات نتيجة مميزة بمركزين أول وثانٍ. وبفضل هذا الأداء، حصل ماكنولتي على القميص الأحمر للمتصدر قبل مواجهة المرحلة الرابعة.