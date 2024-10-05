كمونة: فضلت الزمالك بسبب رود كرول

ياسر رشاد - القاهرة - أكد محمد كمونة، نجم الزمالك السابق، أنه اختار الانضمام إلى صفوف القلعة البيضاء رغم العروض الكثيرة التي تلقاها من أندية الدوري المصري حين كان لاعبًا في المنصورة.

وصرح كمونة في برنامج "زملكاوي" مع محمد صبري، على قناة نادي الزمالك: "وصلتني العديد من العروض خلال فترة لعبي للمنصورة، لكن انتمائي للزمالك كان السبب الرئيسي في تفضيلي الانتقال إليه".

وأضاف: "وجودي في منتخب مصر تحت قيادة الهولندي رود كرول سهّل انتقالي، لأن كرول كان يثق في إمكانياتي".

طلعت منصور: الجوهري كان المدرب المثالي وشاركت معه في 3 فرق

أعرب طلعت منصور، نجم الزمالك السابق، عن سعادته بتتويج الزمالك بلقب السوبر الإفريقي على حساب الأهلي.

وفي تصريحاته لبرنامج "زملكاوي"، أوضح منصور أنه "زملكاوي قبل الانضمام للزمالك"، مشيرًا إلى أنه اللاعب الوحيد الذي شارك تحت قيادة المدرب الأسطوري محمود الجوهري في ثلاثة فرق مختلفة: الزمالك، المصري، والمنتخب الوطني. وأكد منصور: "محمود الجوهري كان مدربًا استثنائيًا، ولن يأتي مدرب مثله في تاريخ الكرة المصرية".