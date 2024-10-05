"حقد وكره".. وكيل أحمد قندوسي السابق يكشف سبب صادم لتصريحاته ضد الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

تحدث جعفر نيساني وكيل المحترف الجزائري بصفوف الأهلي المعار لصفوف سيراميكا كليوباترا أحمد قندوسي، عن سبب تصريحات اللاعب ضد الأهلي.

وقال الوكيل السابق لأحمد قندوسي في تصريحات لبرنامج "الكورة مع فايق" مساء الجمعة، إن الأهلي حين تعاقد مع قندوسي لم يفرض وكيل بعينه في الصفقة، مضيفًا:"مشكلة قندوسي أنه يحقد ويكره الأهلي لأنه لم يحصل على فرصته".

وأوضح نيساني أنه كان مع قندوسي كوكيل حتى انتقاله لصفوف الأهلي، مشيرًا إلى أن قرار إنهاء التعاقد بينهما قرار يعود للاعب.

وأتم الوكيل تصريحاته بقوله:"ما قاله قندوسي عن الأهلي ليس له أساس من الصحة ".

وكان قندوسي، قد قال في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس، مساء أمس الخميس:"موضوع زين الدين بلعيد باظ علشان الوكلاء، هو عنده وكيله، مش علشان الفلوس ولا أي حاجة".

وأضاف صاحب الـ 25 عامًا:"كل الكلام اللي طلع في الميديا كذب في كذب، كان 70% في الأهلي، بشرط يجي معاه وكيله، بس الناس كانت عاوز تدخل معاه وكيل تاني معاه، معرفش مين الناس دي، بس دي الحقيقة، ومش هقول غير الحقيقة، أنا مش هخاف من حد"، للاطلاع على التصريحات كاملة.. اضغط هنا

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