مجدي عبدالغني يرد.. لماذا لم يزر قبر والده منذ 40 عاماً؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

ردّ لاعب الأهلي السابق، مجدي عبدالغني، عن سبب قوله بإنه لم يزر قبر والده منذ 40 عاماً.

وقال عبدالغني، خلال حلوله ضيفًا ببرنامج "كلام الناس" على قناة إم بي سي مصر، اليوم الجمعة:"قلت الرقم من غير ما أحسب السنوات ومصر سابت موضوع مؤمن زكريا ومسكوا في الـ 40 سنة ويقولك 40 سنة مبيزورش مقبرة والده".

مجدي عبدالغني كان قد رد بأنه لم يزر قبر والده منذ 40 عاماً حين تم اتهامه بعمل سحر للاعب الأهلي السابق مؤمن زكريا وأن البعض عثروا عليه في مقبرة أسرة عبدالغني.

وأتم لاعب الأهلي، توضيحه بالإشارة إلى أن والده تُوفيّ في عام 1984 ولا يعلم إذا كانت جثته متواجده بالمقبرة من عدمها:"دي مقبرة عيلة وجدي تزوج ثلاث مرات ولما بتتملي المقبرة بيشيلو الجثث عشان يعملوا مكان لجثة تانية ووالدي مدفون هناك ولكن معرفش فين".

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