على أنغام سطلانة.. شاهد احتفال لاعبات الأهلي أمام نادي الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

فاز النادي الأهلي على نظيره الزمالك بنتيجة 2-1، في أول مباراة بتاريخ الفريقين بكرة القدم النسائية.

وبعد المباراة، احتفلن لاعبات الأهلي أمام نادي الزمالك، حيث تداول مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي لـ منة طارق لاعبة الأهلي وهي تحمل مكبر صوت على أغنية "سطلانة".

وجاء قرار الأهلي والزمالك بإنشاء فريق كرة قدم سيدات، بسبب شرط الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" على كل الأندية المشاركة في البطولات الأفريقية أن يكون لديها فريق أول للسيدات.

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