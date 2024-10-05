موعد مباراة منتخب مصر ضد موريتانيا في تصفيات أمم أفريقيا والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يستضيف منتخب مصر منافسه موريتانيا ضمن مواجهات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة في المغرب.

مباريات منتخب مصر

ومن المقرر أن تقام المباراة يوم الجمعة الموافق 11 أكتوبر 2024، على استاد القاهرة الدولي.

وتمتلك شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية حقوق بث مواجهات تصفيات أمم أفريقيا، وتنقل مباراة مصر وموريتانيا عبر قناة bein sport 4.

وبعدها يلاقي الفراعنة منافسهم الموريتاني مرة أخرى يوم الثلاثاء الموافق 15 أكتوبر، في الجولة الرابعة من تصفيات أمم أفريقيا.

ترتيب مجموعة مصر

1.مصر - 6 نقاط

2.الرأس الأخضر - 3 نقاط

3.موريتانيا - 3 نقاط

4.بوتسوانا - دون نقاط

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