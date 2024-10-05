زوجة محمد عواد تنشر 7 صورة مع كأس السوبر الإفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

نشرت حنين خالد زوجة حارس مرمى فريق الزمالك، محمد عواد، 7 صور عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي مع كأس السوبر الإفريقي

وكان محمد عواد قد قاد الزمالك للفوز بكأس السوبر الأفريقي على حساب النادي الأهلي بعدما تصدى لركلة ترجيح.

وفاز الزمالك بكأس السوبر الأفريقي بركلات الترجيح على حساب الأهلي بنتيجة 4-3 بعدما انتهت المباراة في وقتها الأصلي بالتعادل بهدف لكل فريق.

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