مصطفى شوبير يرقص مع خطيبته (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أعلن حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مصطفى شوبير، خطبته على فتاة تُدعى جنا حلمي مساء أمس الجمعة.

وانتشر مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي لخطبة مصطفى، وظهر فيه اللاعب وهو يرقص مع خطيبته ووالده على أغنية "معلمين" لتامر حسني وبهاء سلطان.

الجدير بالذكر أن النادي الأهلي يلاقي نظيره سيراميكا كليوباترا يوم الأحد الموافق 20 أكتوبر، في نصف نهائي كأس السوبر المصري في الإمارات.

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