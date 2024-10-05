"لن يتهاون". الخليج 365 يكشف كواليس استدعاء القندوسي من الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف مصدر مطلع بالنادي الأهلي كواليس استدعاء أحمد قندوسي على خلفية تصريحاته التي أدلى بها أثناء ظهوره بقناة أون سبورت، أمس الخميس.

وقال المصدر لمصراوي، خاطب النادي الأهلي بالفعل نادي سيراميكا المعار إليه اللاعب، ورحب ولم يعارض لأن القندوسي في النهاية لازال لاعبا على قوة الأهلي.

وأضاف، سيتم الاستماع إلى أقوال القندوسي وستقوم الشئون القانونية برفع مذكرة عاجلة في اليوم التالي إلى رئيس النادي والمدير الرياضي بنتيجة التحقيق.

وأكد، أن الأهلي لن يتهاون مع أي شخص اذا ثبت تورطه في أي شىء لكن حتى الآن الأهلي لا يريد استباق الأحداث ويريد استيضاح الحقيقة من اللاعب.

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