الخليج 365 يكشف رد فعل الخطيب على تصريحات القندوسي

محمد اسماعيل - القاهرة - صرح مصدر مطلع لمصراوي، أن مجلس إدارة النادي الأهلي على رأسه محمود الخطيب غاضب للغاية من تصريحات لاعب الفريق المعار إلى نادي سيراميكا كليوباترا بخصوص تدخل وكلاء اللاعبين في صفقات القلعة الحمراء.

وأوضح المصدر، أنه جري اتصال بين الخطيب ومحمد رمضان، المدير الرياضي، اليوم، وتم التطرق الي الأمر.

وأكد أن الخطيب طلب فتح تحقيق مع اللاعب بمعرفة الشئون القانونية بالنادي.

يذكر أن قندوسي، قال في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس، مساء أمس الخميس:"موضوع زين الدين بلعيد باظ علشان الوكلاء، هو عنده وكيله، مش علشان الفلوس ولا أي حاجة، كل الكلام اللي طلع في الميديا كذب في كذب، كان 70% في الأهلي، بشرط يجي معاه وكيله، بس الناس كانت عاوز تدخل معاه وكيل تاني معاه، معرفش مين الناس دي، بس دي الحقيقة، ومش هقول غير الحقيقة، أنا مش هخاف من حد".

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