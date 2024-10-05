شادي محمد لـ "الخليج 365": لاعبات الزمالك يستنزفون الوقت بشكل مستفز.. ولا نعلق أخطاءنا على الحكام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تحدث مدير جهاز كرة القدم النسائية بالنادي الأهلي، شادي محمد، عن الأداء التحكيمي في مباراة سيدات المارد الأحمر والزمالك التي أقيمت اليوم الجمعة.

وقال شادي في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365": "احنا بنحترم الحكام وشاهندة قدمت مباراة هايلة، كان فيه بس بعض الحاجات الخفيفة زي استنزاف الوقت من قبّل لاعبات الزمالك بشكل مستفز".

وأردف: "في الأول والآخر احنا بنحترم الحكام ومش بنركز في حاجة زي دية، أول حاجة عندنا الشغل وبنساند الحكام دائما، وأبارك للطاقم التحكيمي على الأداء".

واختتم مدير جهاز الكرة النسائية: "في أول مشاركة لنا نحاول مساعدة ومساندة المنظومة باسم الأهلي وتاريخه، ولن نعلق أخطاءنا على الحكام لأنها ليست ثقافتنا".

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