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عبداللطيف: طه إسماعيل أصلح بيني وبين محمد يوسف بعد إصابته لي في سوبر 94

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ياسر رشاد - القاهرة - كشف حسين عبداللطيف، نجم الزمالك السابق، كواليس إصابته في مباراة كأس السوبر الإفريقي 1994 والذي أقيم في جوهانسبرج.

وقال عبداللطيف في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع النجم محمد صبري، المذاع على قناة نادي الزمالك: "محمد يوسف تسبب في إصابتي في مباراة السوبر 1994 وغيابي 6 أشهر وكان يستحق الحصول على طرد مباشر بعد إصابتي ولكن الحكم أخطأ في قراره".

وأضاف: "طه إسماعيل قام بالصلح بيني وبين محمد يوسف بعد إصابته لي في سوبر 1994، وجوميز أدار لقاء السوبر الإفريقي الذي أقيم في بشكل جيد للغاية والزمالك استحق التتويج باللقب".

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محمد يوسف

محمد يوسف

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