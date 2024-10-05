مساعد تين هاج يكشف سبب فشل سانشو في التألق مع اليونايتد

ياسر رشاد - القاهرة - أوضح بيني مكارثي، المساعد السابق لإريك تين هاج في مانشستر يونايتد، السبب وراء عدم تألق جادون سانشو مع الفريق على مدار السنوات الثلاث الماضية.

وكان سانشو قد انضم إلى مانشستر يونايتد في صيف 2021 قادمًا من بوروسيا دورتموند بصفقة بلغت 73 مليون جنيه إسترليني، لكنه لم يتمكن من تثبيت أقدامه في الفريق، قبل أن ينتقل معارًا مجددًا إلى دورتموند في يناير الماضي، ثم ينتقل إلى تشيلسي بشكل نهائي خلال الصيف.

وفي حديثه عبر بودكاست "The Whistle"، أوضح مكارثي أن مشكلة سانشو كانت تكمن في قلة التواصل، مشيرًا إلى أن اللاعب يتميز بالهدوء الشديد، وكان يقوم بعمله في التدريبات دون أن يتفاعل كثيرًا مع زملائه.

وأضاف مكارثي أن سانشو يمتلك موهبة رائعة وشخصية مميزة، لكنه أكد أن سوء التواصل وسوء الفهم كانا السبب الرئيسيين وراء عدم نجاحه في مانشستر يونايتد، مؤكدًا أن اللاعب كان لديه القدرة على الازدهار لو سارت الأمور بشكل مختلف.