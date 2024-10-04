ندياي: كنت أتمنى التواجد مع الزمالك في السوبر الإفريقي

ياسر رشاد - القاهرة - أعرب السنغالي سيدي ندياي، المنضم حديثا لنادي الزمالك، عن سعادته بتتويج الفريق الأبيض بالسوبر الإفريقي بعد الفوز على النادي الأهلي.

وقال نيدياي فى تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي محمدأبو العلا المذاع على قناة نادي الزمالك: "تابعت مباراة السوبر الأفريقي بين الزمالك والأهلي، وسعدت بالتتويج باللقب، كما كنت أتمنى التواجد مع الزمالك في مباراة السوبر الأفريقي".

وأضاف: "أطمح بالتواجد في منتخب السنغال الأول والمشاركة في تصفيات كأس العالم، وانضممت لمنتخبات الناشئين بالسنغال".

وتابع: "المنافسة مع زملائي في هجوم الزمالك مع الفريق الأول تتطلب العمل بكل قوة، وقادر على اللعب في بعض المراكز ولكن الأفضل رأس حربة صريح".