كوستا: جوميز مُعجب بأدائي..ولا أحد يستطيع رفض الانضمام للزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الغيني جيفرسون كوستا، المنضم حديثا لنادي الزمالك، أن الفارس الأبيض فريق كبير ولا يستطيع أحد رفض الانضمام له.

وقال كوستا فى تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي محمد أبو العلا المذاع على قناة نادي الزمالك: "جوميز معجب بأدائي وأخطر وكيلي برغبة الزمالك في ضمه، وأطمح بالتواجد في منتخب غينيا بيساو الأول في المستقبل".

وأضاف: "الزمالك يضم مدافعين مميزين والمثلوثي لاعب رائع، ولعبت في مركز وسط الملعب من قبل".

وكان الزمالك قد نجح في تحقيق الفوز على نظيره الأهلي في نهائي السوبر الإفريقي، حيث توج باللقب الخامس في تاريخه، وذلك بعد انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، ليفوز الفارس الأبيض بركلات الترجيح.