الشباب يخسر أمام ضمك في الدوري السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - تلقى فريق الشباب السعودي خسارة جديدة في دوري روشن، على يد نظيره ضمك بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر دوري روشن للمحترفين.

جاء هدف ضمك عن طريق لاعبه جورج كيفين نكودو في الدقيقة 66.

وشهدت المباراة إصابة خطيرة لماجد عبدالله لاعب الشباب في الثواني الأخيرة من عمرها اثر اصطدام عنيف في كرة مشتركة وتدخل الفريق الطبي لليوث لانقاذ اللاعب.

كما شهدت المباراة مشاركة النجم المصري طارق حامد مع ضمك في مركز الظهير الأيمن.

وقفز ضمك بفوزه هذا إلى المرتبة الثالثة عشر في جدول دوري روشن ورفع رصيده إلى 6 نقاط، بينما يحتل الشباب المركز الثالث في ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 12 نقطة، مستفيدًا من انتصاراته الأربعة المتتالية في الجولات الماضية

وبدأ الشباب المباراة بتشكيل مكون من كل من كيم سيونج جو في حراسة المرمى، ومحمد الثاني ونادر الشراري و روبيرت رينان، وويسلي هوديت وحسين الصبياني، مصعب الجوير ومحمد كنبة ويانيك كراسكو و كاك بونافينتورا.

وكان الشباب قد استهل مشواره في دوري روشن بخسارة أمام الاتفاق في الرياض بالجولة الأولى من عمر المسابقة.

