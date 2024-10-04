الهلال والأهلي.. أرقام مثيرة قبل الكلاسيكو السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - يستقبل ملعب الجوهرة المشعة، واحدة من أقوى كلاسيكيات الكرة السعودية، عندما يتقابل الهلال مع الأهلي، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين.

ويدخل الهلال لخوض مباراته السادسة بالعلامة الكاملة بدون أي خسارة حيث يتصدر ترتيب الدوري السعودي برصيد 15 نقطة بالتساوي مع اتحاد جدة، بينما يتواجد الأهلي في المركز التاسع برصيد 7 نقاط بعدما حقق انتصارين وخسر في مثلهما وتعادل في مباراة واحدة.

أرقام مثيرة قبل الكلاسيكو..

التقى الفريقان خلال 101 مناسبة في الدوري السعودي، فاز الهلال 46 مرة وحسم الأهلي 24 مباراة لصالحه فيما سيطر التعادل على 31 مباراة.

وينحاز التاريخ للهلال في كافة المسابقات إذ حقق الزعيم 63 انتصارًا خلال 145 مناسبة مقابل 40 فوز للأهلي وتقاسما النتيجة 42 مرة.

أكبر فوز للهلال بنتيجة 5-1 في دوري المحترفين عام 2021، وجاء أكبر انتصار للأهلي في الدوري المربع الذهبي آنذاك بذات النتيجة.

ويتفوق المدرب البرتغالي جورجي جيسوس على مدرب الأهلي ماتياس يايسله بفوزه في 3 مباريات التي تقابلا خلالها. كما حقق جيسوس 4 انتصارات على الأهلي خلال 4 مواجهات.

سجل الهلال 8 أهداف بالقدم اليمنى و4 أهداف بالقدم اليسرى و3 أهداف بالرأس بينما سجل الأهلي 4 أهداف بالقدم اليمنى وهدفين بالقدم اليسرى ولم يسجل هدفًا بالرأس. فقط الهلال إلى جانب الاتحاد من سجلا 3 أهداف بالرأس في دوري روشن.

سجل الهلال 14 هدفًا داخل الصندوق، وهدف خارج الصندوق، بينما أحرز الأهلي 6 أهداف داخل الصندوق، وهدف وحيد خارج الصندوق.

يُعد الهلال أقل كبار دوري روشن حصولًا على بطاقات صفراء إذ تلقّى 7 بطاقات، في حين حصل الأهلي على 10 بطاقات صفراء.

يعتبر الأهلي أكثر فريق إلى جانب الرياض ارتطمت تسديداته بين الخشبات الثلاث بواقع 4 مرات، أما الهلال فقد اصطدمت تسديداته بين الخشبات الثلاث، 3 مرات.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب دوري روشن برصيد 15 نقطة ويأتي الأهلي في المركز السابع برصيد 7 نقاط.