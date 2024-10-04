الزمالك يكشف موعد سداد مستحقات أتشمبونج

ياسر رشاد - القاهرة - كشف عمرو أدهم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، موعد سداد مستحقات الغاني بينجامين أتشمبونج.

وحصل أتشمبونج على حكم من الفيفا ضد نادي الزمالك بالحصول على نحو 200 ألف دولار مستحقات مالية متأخرة.

وأكد عمرو أدهم عضو مجلس إدارة نادي الزمالكأن مستحقات أتشمبونج سيتم دفعها خلال الأسبوع المقبل، مشيرًا أن النادي يسعى لتجنب إيقاف قيد جديد.

ويستأنف الزمالك تدريباته غدا السبت، استعدادا للموسم الجديد ومباريات السوبر المحلي وكأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، سفر بعثة الأبيض إلى الإمارات يوم 17 أكتوبر الجاري، استعدادا للمشاركة في بطولة السوبر المصري.

وينافس الزمالك في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامته في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري، بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.