أحمد حسن يكشف مفاجأة بشأن أديبايور والزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - كشف أحمد حسن، لاعب الأهلي والزمالك مفاجأة بشأن تشجيع اللاعب العالمي أديبايور للقلعة البيضاء، وذلك خلال تواجده في مواجهة السوبر الإفريقي، الجمعة الماضية.



وتحدث أحمد حسن في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "الزمالك"، حيث قال: "الفارس الأبيض قدم مباراة جيدة في السوبر الإفريقي ويستحقون المكسب، بطولة مهمة في توقيت مهم والزمالك كانت له الأفضلية في أشياء كثيرة بالملعب".

وأردف: "لاعبي الزمالك كانت لديهم رغبة أكثر والاصرار أكثر في الملعب، ومركزين بشكل كبير وكانوا مسيطرين".

وأوضح: "تحدثت مع أديبايور وأبلغني وهو في عمر 17 سنة كان حلمه يلعب لنادي الزمالك وكان مشجعًا له، حبه للقلعة البيضاء فاجأني بشكل كبير".

وأختتم: "كان الله في عون مجلس إدارة الزمالك في التوقت الذين جاءوا فيه، لأن الأمور صعبة جدًا، هم يسابقون الزمن بسبب الأزمات المتلاحقة، يشكروا على المجهود الكبير، أتمنى الناس تساند المجلس".