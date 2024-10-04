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كمونة: فضلت الانتقال لنادي الزمالك لهذا السبب!

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ياسر رشاد - القاهرة - أكد محمد كمونة، نجم الزمالك السابق، فضل الانضمام لصفوف القلعة البيضاء رغم تلقيه عروض عديدة من أندية حينذاك.

وقال كمونة في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع النجم محمد صبري، المذاع على قناة نادي الزمالك: "وصلتني عروض كثيرة أثناء لعبي لنادي المنصورة ولكن انتمائي للزمالك كان السبب في تفضيلي الانتقال إلى القلعة البيضاء".

وأضاف: "تواجدي في منتخب مصر مع الهولندي رود كرول سهل انتقالي لنادي الزمالك فكان يثق في إمكانياتي".

وكان الزمالك قد نجح في تحقيق الفوز على نظيره الأهلي في نهائي السوبر الإفريقي، حيث توج باللقب الخامس في تاريخه، وذلك بعد انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، ليفوز الفارس الأبيض بركلات الترجيح.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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