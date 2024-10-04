أول قرار من الأهلي ورد سيراميكا... القصة الكاملة لتصريحات أحمد قندوسي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أثار المحترف الجزائري بصفوف الأهلي أحمد قندوسي المُعار لصفوف سيراميكا كليوباترا الجدل بعد تصريحاته عن سبب فشل انضمام مواطنه زين الدين بلعيد للأهلي بسبب وكلاء لاعبين.

وقال قندوسي، في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس، مساء أمس الخميس:"موضوع زين الدين بلعيد باظ علشان الوكلاء، هو عنده وكيله، مش علشان الفلوس ولا أي حاجة، كل الكلام اللي طلع في الميديا كذب في كذب، كان 70% في الأهلي، بشرط يجي معاه وكيله، بس الناس كانت عاوز تدخل معاه وكيل تاني معاه، معرفش مين الناس دي، بس دي الحقيقة، ومش هقول غير الحقيقة، أنا مش هخاف من حد"، للاطلاع على التصريحات كاملة.. اضغط هنا

رد فعل حاسم من الأهلي

ولكن لم تم التصريحات مرور الكرام؛ إذ قرر محمد رمضان، المدير الرياضي للنادي الأهلي، إحالة تصريحات أحمد قندوسي لاعب الأهلي المعار إلى سيراميكا إلى الشئون القانونية بالنادي.

وأوضح النادي الأهلي، عبر بيان رسمي صادر اليوم الجمعة، أنه قرر مخاطبة ناديه الحالي لاستدعاء اللاعب للإدلاء بأقواله بخصوص ما صدر عنه من تصريحات إعلامية، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

رد مفاجيْ من بلعيد

وفاجأ اللاعب الجزائري نفسه زين الدين بلعيد الساحة الرياضة بالرد خلال تصريحات صحفية على ما أدلى به قندوسي، بالإشارة إلى أن مسؤولي الأهلي تعاملوا معه باحترافية، ولم يفرض عليه التعامل مع أي وكيل مثلما تردد ولكن سبب فشل الصفقة وعدم توقيعه جاء لسبب رياضي وطموحه في اللعب والانتقال إلى أحد الأندية الأوروبية، للاطلاع على التصريحات كاملة.. اضغط هنا

سيراميكا يرد على بيان الأهلي

وقال معتز البطاوي، المدير الرياضي لنادي سيراميكا كليوباتر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم:"الأهلي طلب الاستماع لأقوال أحمد قندوسي، ولا ما لدينا في تحديد جلسة استماع للاعب داخل النادي الأهلي"، للاطلاع على التصريحات كاملة.. اضغط هنا

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